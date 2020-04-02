  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 12:06
  • |
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 12:06

Bülent Uygun: Millet olarak virüse karşı maça çıktık ve kazanacağız

Bülent Uygun: Millet olarak virüse karşı maça çıktık ve kazanacağız

Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, koronavirüs salgını nedeniyle idmanları bir kez daha ertelediklerini ve takımın 6 Nisan Pazartesi günü toplanacağını söyledi. Millet olarak virüse karşı maça çıktıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu maçı kazanmak için herkes fedakarlık yapıyor. Bizler bu maçı kazanacağız" dedi.

Futbolcuların sağlığı için idmanları bir kez daha ertelediklerini anlatan Uygun, "İnsan sağlığı çok önemli. Gerekmedikçe kimse evlerinden çıkmasın. Mesela ben kendimi tesislere kapattım. Hem antrenmanlarla ilgili çalışıyorum hem kitap okuyarak bu süreci değerlendiriyorum" diye konuştu.

Futbolculara verdikleri programlar doğrultusunda evlerinde antrenman yapmalarını sağladıklarını kaydeden Uygun, "Türkiye'de de herkes bu şekilde futbolcuların formda kalacağını düşünüyor. Bu doğru değil. Formda kalmazlar. Aksine her geçen gün formlarından kayıp yaşarlar. Verdiğimiz antrenmanların çok fazla futbola yönelik bir çalışma metodu olmadığını söyleyebilirim. Bir sporcu sadece aktif dinlenme dediğimiz çalışmayı yapmış oluyor. Bundan dolayı futbolcuların çok fazla formunu koruduğu söylenemez. Bunun için en az 21 güne ihtiyaç olacak. Bu açığı kapatmak zorunda kalacağız" cümlelerini kurdu.

"ORTAK YOLU BULMALIYIZ"

Futbolcuların bu sürecin ardından adale sakatlıkları yaşayabileceğini de sözlerine ekleyen Bülent Uygun, "Oyuncuları ne kadar evde çalışırlarsa çalışsınlar, diyelim ki haftaya başlıyoruz; futbolcularımız müsabaka oynayamaz. Türkiye Futbol Federasyonu bu süreci doğru yönetmek ve planlamak zorunda. Telekonferans yönetimiyle teknik adamlarla yapılacak toplantılarla ortak yolu bulmak durumundayız. Bu konuyu ortak planlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Akhisarspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

title

Mert Çetin: Koronavirüs testi olmadık çünkü semptom yoksa test yapmaya gerek de yok

title

Premier League'de ilk maaş indirimi geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi
Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi

Falcao Al Hilal'e 'evet' dedi

Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.

Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor
Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor

Vedat Muriqi İtalya'yı istiyor

Avrupa'da birçok takımın radarında olan Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriqi'nin önceliğinin Serie A olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Kosovalı golcünün yeni sezonda Napoli veya Lazio'dan birine imza atacağını kaydetti...

G.Saray'da yönetim harekete geçiyor! Kriz kapıda
G.Saray'da yönetim harekete geçiyor! Kriz kapıda

G.Saray'da yönetim harekete geçiyor! Kriz kapıda

Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.

'Frey ve Zanka'yı size verelim bitsin bu iş'
'Frey ve Zanka'yı size verelim bitsin bu iş'

'Frey ve Zanka'yı size verelim bitsin bu iş'

Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.

Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu
Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu

Sergen Yalçın 9 ismi yönetime sundu

Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.

Terim'e gün doğdu! Transferde sıcak gelişme
Terim'e gün doğdu! Transferde sıcak gelişme

Terim'e gün doğdu! Transferde sıcak gelişme

Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.

Şenol Güneş'ten kampanyaya dev bağış
Şenol Güneş'ten kampanyaya dev bağış

Şenol Güneş'ten kampanyaya dev bağış

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışta bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.