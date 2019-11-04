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Bülent Uygun galibiyetle başladı

Bülent Uygun galibiyetle başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile Süper Lig'de çıktığı ilk maçta 3 puana ulaşarak galibiyet hasretine son verdi.

Sezon başında önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmesine rağmen lige iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 9 haftada 3 puanla tanışamayan sarı-kırmızılılar, Bülent Uygun yönetiminde Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe 1-0 üstünlük sağlamayı başardı.

Topladığı 7 puanla ligin son sırasında yer almayı sürdüren Kayseri temsilcisi, hem sergilediği performans hem de kazandığı 3 puanla gelecek haftalar için ümitlendi.

Göreve geldikten sonra takımla 3 gün çalışma fırsatı bulan Uygun, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'ye karşı verdiği başarılı sınavla alkış aldı.

İlk 7 haftada 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 3 puan toplayabilen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karamanla yollar ayrılıp, takım Samet Aybaba'ya emanet edilmişti.

Beklenen çıkışın bir türlü yakalanamaması üzerine Aybaba da 2 maçın ardından 17 gün sonra istifa kararı alınca, sarı-kırmızılı ekipte teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirilmişti.

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