Bülent Korkmaz: Kazanan taraf olmak güzel

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında aldıkları galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutladığını belirtti.

Takımının sahada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Korkmaz, "İlk yarıda çok iyi oynadık, gerçekten oyuna ve topa hakimdik, golleri de bulduk. Ama ikinci yarıda oyunun ibresi Akhisarspor'dan yana döndü. Rakibimiz ikinci devre daha iyi oynadı, topa hakim oldular, gol pozisyonlarına girdiler. Tabii ki bu onlar için final niteliğinde bir maçtı. Baskıyla bizi kalemize hapsettiler. Ama kazanan taraf biz olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kahyaoğlu: "Kupa maçına konsantre olmaya çalışacağız"

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu da istedikleri oyunu sahaya yansıtmadıklarını dile getirerek, rakibe geniş alan bırakmanın cezasını çektiklerini ifade etti.

Kahyaoğlu, "Burası Süper Lig, bu kadar alan bırakarak oynarsanız geriye dönüş zor oluyor, çok enerji harcamak zorunda kalıyorsunuz. 3 gün sonra kupada önemli bir maçımız var. Artık başımızı kaldırıp önümüzdeki maça konsantre olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.