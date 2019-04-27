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Bülent Korkmaz: Elimize gelen fırsatları kullanamadık

Bülent Korkmaz: Elimize gelen fırsatları kullanamadık

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla ilgili kazanabilecekleri bir karşılaşmadan berabere ayrıldıklarını söyledi.

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem topa hem de oyuna hakim olmalarına karşın yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Öne geçtikten sonra maçı böyle bitirebilme şansı bulduklarını ifade eden Korkmaz, "Ancak ya duran top ya da böyle bir pozisyondan golü yiyebilirdik ki, başımıza da geldi. Maçtan önce de bunu konuşuyorduk. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Güzel de bir fırsat geldi ayağımıza. Onu çok da iyi değerlendiremedik. Ama oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. İyi oynamaya çalıştılar. Artık bundan sonraki maçlarda bir daha fırsat yaratmaya çalışacağız kendimize." diye konuştu.

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