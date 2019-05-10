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Bülent Korkmaz: Bursaspor bizden daha iyiydi

Bülent Korkmaz: Bursaspor bizden daha iyiydi

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında konuk ettikleri Bursaspor'un haklı bir galibiyet aldığını belirtti.

Korkmaz, Antalya Stadı'nda Bursaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmada oyun olarak hiçbir şey yapmadıklarını ifade ederek, "Zaten oyun olarak hiçbir şey yapmadığınız zaman kazanma şansınız yok. Bursaspor bizden daha iyiydi ve kazandı. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

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