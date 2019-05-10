Bülent Korkmaz: Bursaspor bizden daha iyiydi

Korkmaz, Antalya Stadı'nda Bursaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmada oyun olarak hiçbir şey yapmadıklarını ifade ederek, "Zaten oyun olarak hiçbir şey yapmadığınız zaman kazanma şansınız yok. Bursaspor bizden daha iyiydi ve kazandı. Tebrik ediyorum." diye konuştu.