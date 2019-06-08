Buffon Fenerbahçe'ye

AKŞAM

İTALYANLAR, Gianluigi Buffon’un Fenerbahçe’ye gideceğini yazdı. 17 yıl boyunca kalesini koruduğu, kaptanı olduğu Juventus’tan ayrılıp, geçen sezon Fransız ekibi PSG için ter döken 41 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz günlerde kariyerinde artık yeni deneyimlere ihtiyacı olduğunu söylemişti. Buffon, “PSG yeni teklif yaptı, kabul etmedim. Yeni deneyimlere ve ateşli rekabetlere katılma hevesim ağır bastı” demişti. Bu sezon PSG’de gösterdiği performansla, 41 yaşında olduğunu belli etmemeye çalışan Buffon, otoriteler tarafından da başarılı bulundu. Bir sorun olmadığı sürece de futbol oynayacağını söyleyen İtalyan efsanesi, geçen sezon da kendisini isteyen Fenerbahçe’yi, kariyerinin son durağı olacak seçebilir. 3 Temmuz 2001’de Parma’dan Juventus’a 53 milyon euroya transfer olan Buffon, yakın tarihe kadar en pahalı kaleciydi.