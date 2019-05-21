Bu yoldan dönüş yok

AKŞAM | ÖZEL RÖPORTAJ

THY Euroleague final four maçında Fenerbahçe Beko’yu eledikten sonra finalde CSKA’ya kaybeden Anadolu Efes’in Başantrenörü ErginAtaman, seneye hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.

Ataman Akşam’a şu açıklamaları yaptı:

Şampiyonluğa ramak kaldı ama olmadı. Rakip çok ekstra oynadı. Hiç olmayacak şekilde dış atış soktular. Zaten çok iyi bir takım. Bizim 3-4 misli bütçemizle kurulu bir takım. Yine iyi direndik, sonuna kadar mücadele verdik. Buraya kadar gelince insan şampiyonluk istiyor ama şampiyon da olsak seneye yapacak bir şey kalmayacaktı. Sonunculuktan şampiyonluğa gitseydik… Şimdi önümüzde bir hedef var. Bunu bir adım ileriye götüreceğiz.

ŞiMDi ARTIK LiGE BAKIYORUZ

Yönetim yüzde yüz benimle bu konuda aynı vizyona sahip. Efes’in her zaman hedefi Avrupa’da başarıdır. Onun için bundan sonra artık bu yoldan geri dönüş yok. 1-2 takviye olabilir ama en önemlisi yönetim çok ciddi anlamda yatırım yapıyor. Bu konuda yönetimle görüştük. Finalde olup bitenlerle ilgili herhangi bir polemiğe girmek istemiyorum. Dünya kamuoyu Anadolu Efes’in başarısını takdir etti ve tüm gerçekleri gördü. Bizi en çok mutlu eden şey bu. Biz Avrupa’da çok büyük bir iş yaptık. Tüm dünyanın takdirini kazandık. Şimdi artık lig şampiyonluğuna bakıyoruz.

Tek dileğim takımın korunması

ATAMAN, yeni sezon planlarını da açıkladı: Euroleague fi nali benim kariyerim için de çok önemli, büyük bir nokta. Teklifler olması önemli değil. Ben istikrardan yanayım. Ucuna kadar geldik, önümüzde bir hedef kaldı. Onun peşinde koşacağız. En büyük dileğim takımın aynı şekilde önümüzdeki sezona devam etmesi. Şimdi bütün konsantrasyonumuz lig şampiyonluğu için olacak.