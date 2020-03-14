Bu 'şifre'yi çözmek zor!

Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.

AKŞAM | ÖZEL HABER

KORONA virüsü salgınının dünyayı tehdit etmesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Pandemi (Salgın)” ilan etmesi kuşkusuz yaşamın olağan akışını büyük sarsıntıya uğrattı. Maçların seyircisiz oynanması kararının ardından yeni tartışmalar da gündemi meşgul ediyor. Bunların başında ‘Şifresiz yayın’ talebi var. Futbolseverler, “Taraftarın maç izlemek için toplu halde kahvehanelere gitmesi daha büyük risk. Şifre kalksın, herkes evinden izlesin” görüşünde. Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili temasların sürdüğünü söyledi. Özdemir, “Bugün (dün) Digitürk yetkilileriyle bir araya gelip, konuyu enine boyuna tartışacağız” dedi. Özdemir, kişisel olarak şifresiz maç yayınına sıcak baktığını da söyledi.



FİNANSAL ANLAŞMALAR SIKINTI

Maçların şifresiz yayınlanması için TSYD de bir çağrıda bulundu. Açıklamada, “Maçların şifresiz yayınlanmasını teklif ediyoruz. Böylece kapalı alanlarda cafelerde, restoranlarda kalabalıkların oluşması engellenmiş olunacaktır. beIN Sports’tan Türk sporu ve sporseveri adına bu jesti beklemekteyiz” denildi. Süper Lig yayınlarına yılda 200 milyon doların üzerinde ödeme yapan BeIN Sports ise böyle bir jestin getireceği mali yükü nasıl telafi edeceği konusunda arayışta. Seyircisiz maçların kulüplere getireceği mali yükler ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalardaki hesap kaymaları da işin bir başka boyutu.

SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

Elbette seyircisiz maçların, şifresiz yayınlanması kıraathaneler ve restoranlar için de bir gelir kaybına neden olacak. Zira futbolseverler artık maçları evinden izleyebilecek. Bu konuda görüşlerini aldığımız İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, “Gün para ve kar düşünmek günü değildir” mesajı verdi, şu ifadeleri kullandı: “Şifresiz yayın kararı alınması doğrusu pek etkilemiyor. Çünkü insanlar artık toplu olan yerlere gelmiyorlar. Her ne kadar restoranlarımızda hijyen koşullarını sağlasak da bu psikolojik baskıya neden oldu. İnsanlar evine kapanacaksa maçlardan mahrum olmamalı. Sağlık önceliğimiz. Her şeyin başı sağlık.”