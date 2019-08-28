'Bu sezon güzel olacak'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA bu sezon yeniden çıkış yapmak isteyen ve son maçta başarılı bir görüntü çizen Oğuzhan Özyakup, A Spor’a konuştu: Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Tabi ki yeni hocamızla başladık, 4 senelik bir alışkanlık vardı. Sadece idmanla ilgili değil, tesis ve idman saatleri de değişti. Hoca değişince tabi farklı oluyor. Hala alışmaya çalışıyoruz. Sivas deplasmanına istediğimiz gibi başlayamadık. İdmanlarda oyun olarak elimizden geleni yapıyorduk ama sonuç alamamıştık. Sivas maçında kaçırdık ama çok güzel bir cevap verdik bana göre sonrasında.

GEÇEN SENE HAYAL KIRIKLIĞIYDI

Geçen seneyi çok konuşmak istemiyorum ama bana göre de hayal kırıklığı oldu. Öğrendiğim çok şey oldu, çok fazla kırıldım. Oynamaya başladığımda istediğimi veremedim. Özgüven çok önemlidir, olmadığında özelliklerini de yansıtamıyorsun. Şenol hocamızla çok güzel 4 sene geçirdik, 2 şampiyonluk var, 4 senede 2 şampiyonluk iyi bir şey. Abdullah hocanın stilini tarzını Başakşehir’den biliyoruz. Geriden top yapmayı daha çok seviyor. Güzel ve zevkli futbol oynatmayı seviyor. Güzel bir sezon olacak inşallah.