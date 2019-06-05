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05 Haziran 2019 Çarşamba 11:46 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:46

Bu sefer geliyor! Nuri Şahin önayak olacak

Bu sefer geliyor! Nuri Şahin önayak olacak

Transferde ilk sırayı stopere veren Beşiktaş, listenin başına Dortmundlu oyuncuyu yazdı. 29 yaşındaki milli oyuncu Ömer Toprak, imza atması halinde sağ stoperde görev yapacak. Solda ise Vida olacak. Mirin yedeğe çekilecek. Beşiktaş, gurbetçi savunmacının transferi için Dortmund forması giyen Nuri Şahin'den yardım isteyecek.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın göreve başlamasıyla yeni sezondaki takımın kadrosu şekillenmeye başladı.

Yönetim; kaleci (yedek), stoper, sağ bek, sol bek, sol açık, santrfor ve 10 numara pozisyonu için takviye isteyen Avcı'nın listesi ile kendi listesindeki isimler arasından ekonomik olarak en uygunları transfer edecek. 

Transferde öncelikli mevki stoper... Ömer Toprak ismi hem yönetim hem de Abdullah Avcı'nın onayından geçti. Alman ekibi Borussia Dortmund'da şans bulamayan 29 yaşındaki oyuncu da gelmeye hazır. 

Transfer edilmesi halinde sağda Ömer Toprak, solda Vida görev yapacak. Mirin yedek kulübesine çekilip, Roco ile de yollar ayrılacak. 

Siyah-beyazlılar, 1 yıllık satış opsiyonuyla kiralık transferi için Dortmund kulübüyle görüşmeleri daha önce bu takımda forma giyen Türk oyuncu Nuri Şahin üzerinden yapmayı planlıyor.

(Sabah)

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