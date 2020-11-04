Bu kez olsun Başakşehir!

Leipzig ve PSG yenilgileri sonrasında Başakşehir bugün İngiliz devi Manchester United’ı ağırlayacak. Grupta üçüncü maçlar öncesinde puanı bulunmayan Medipol Başakşehir son sırada yer alıyor. İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.
TELLES YOK
İngiliz ekibinde ise Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde üç eksik bulunuyor. Manchester United’da sakatlıkları süren Phil Jones ve Eric Bailly ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Alex Telles bu mücadelede forma giyemeyecek.
"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Kendimize güvene ihtiyacımız var ve oyuncularımıza güveniyorum. Yoğun tempoya rağmen her zaman sahaya çıktıklarında ellerinden geleni veriyorlar. Umarım yarın (bugün) gol atarız ve puanlar kazanırız. Bu bizim için ve Türk futbolu için çok önemli.” dedi.
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - MANCHESTER UNITED
SAAT: 20.55
STAT: Fatih Terim
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Davide Massa
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