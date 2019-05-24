Bu iddia Kolombiya basınından: Galatasaray, Falcao için bir opsiyon

İspanya ve Fransa'nın önde gelen gazeteleri, Falcao'nun Monaco'dan ayrılarak İspanya'ya dönmek istediğini ifade ederken; dikkat çeken haberlerden biri de Kolombiya basınından geldi.

Falcao'nun yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini duyuran Kolombiya basını, yıldız futbolcunun Valencia'yı bir opsiyon olarak gördüğünü ancak Türkiye penceresinin de açık olduğunu iddia etti. "Falcao ait olduğu yere dönmek istiyor; Şampiyonlar Ligi" başlığı ile verilen haberde Valencia'nın yanı sıra Galatasaray'ın da Falcao için bir opsiyon olduğu ve ancak Kolombiyalı futbolcunun 7 milyon euroya dayanan yıllık maaşının her iki kulüp açısından da sorun olabileceği kaydedildi.

Hali hazırda dünyanın en fazla maaş alan futbolcularından biri olan ve Monaco ile sözleşmesi bir yıl daha bulunan Falcao da yaptığı açıklamada geleceğine dair belirsizlik yaşandığını ifade etti.

Monaco'nun büyük hedefler koyması durumunda takımda kalabileceğini ifade eden Falcao, "Yıllardır çok üst seviyede futbol oynuyorum ve rekabet halindeyim, bundan dolayı mutluyum. Çin sürekli soruluyor ancak öncelikli amacım Avrupa'da kalmak. Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum" dedi.

(Sporx)