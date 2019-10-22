Bu fırsat kaçmaz! Galatasaray-Real Madrid muhtemel 11'ler

AKŞAM

GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 3. maçında bu akşam Real Madrid’i konuk edecek. Türk Telekom Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. İspanyol ekibinde 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Modric, Bale, Nacho, Vazquez, Asensio ve Diaz, G.Saray’a önünde forma giyemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi PSG’e sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan CimBom, Real Madrid’i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

KAPALI GİŞE

DEV mücadelenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Bugün Türk Telekom’un tam anlamıyla bir şölen yerine dönmesi bekleniyor. 50 bin G.Saray taraftarı, Real’e karşı görülmemiş bir atmosfer yaratmaya hazırlanıyor

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, N’Zonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Andone

REAL MADRİD: Courtois, Odrizola, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Isco, Valverde, Rodriguez, Hazard, Benzema