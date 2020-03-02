'Bu bütçe ile çalışmam'

Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

FENERBAHÇE’NİN yeni sezonda Ersun Yanal ile yola devam etmeyeceği Antalyaspor beraberliği sonrası iyice kesinleşti. Sarı-Lacivertli Yönetim, gelecek yıl Alman bir teknik adama takımı emanet etmeyi planlıyor. Bu konuda çalışmalara şimdiden başlandı. Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Daum, yönetime Niko Kovac ismini önermişti. Listenin ilk sırasında Kovac yer alıyor. Başarılı çalıştırıcı, aracılarla yapılan görüşmelerde Fenerbahçe ile ilgili önemli tespitlerde bulundu.

ALMANCA BİLEN TÜRK YARDIMCI

Niko Kovac, yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe ile ilgili şu konulara dikkat çekti: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesi belirlenmeli. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle bir başlangıç yapılmaz. Sezon içinde bunun büyük sıkıntısı yaşanır. Fenerbahçe’nin bir hedefe ulaşması için sağ, sol bek, orta sahaya 6 numara ve forvet takviyesi mutlaka yapılmalı. Benim teknik kadromda mutlaka Almanca bilen 1 Türk yardımcı antrenör olması gerekiyor.”

ÇOK SAYIDA MENAJER ÖNERİLDİ

Menajerler de Fenerbahçe’ye Alman hocaları önermeye başladı. Son olarak Hertha Berlin’de görev yapan Jürgen Klinsman, Lothar Matthaus ve Beşiktaş’ın eski oyuncusu Stefan Kuntz isimleri önerildi. Stefan Kuntz şu anda Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Sarı-Lacivertli Yönetim Niko Kovac isminden bir sonuç alamazsa alternatiflerle görüşmeler yapacak. Türk teknik adam olarak ise Engin Fırat, Tayfun Korkut ve Erol Bulut isimleri yönetimin ajandasında yer alıyor.