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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 23:37
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  • 01 Mart 2020 Pazar 23:38

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından anlaştığı Özdeş yönetiminde çıktığı 5 maçta mağlup oldu.

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