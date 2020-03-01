BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 8 mücadeleden galip gelmeyi başardı.

İki hocadan ortak açıklama: Birlik olma zamanı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3-0 Galatasaray'ın kazandığı maçın ardından flaş röportaja ve basın toplantısına yan yana çıktı ve birlik çağrısı yaptı.