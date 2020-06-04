Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: 'Mutluluktan ağlıyordum'

25 yaşındaki Portekizli futbolcu, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, Manchester United'a gelerek büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.
Transferiyle ilgili haberi aldığında ailesiyle görüştüğünü kaydeden Fernandes, "Eşimi, kardeşlerimi ve annemi aradım. Annem hemen ağlamaya başladı. Ben de mutluluktan ağlıyordum. Hayatım boyunca bu üst düzey kulüpte oynamak için mücadele ettim." ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşı Paul Pogba'ya da değinen Fernandes, "Bence Pogba Manchester'daki ve dünyadaki en iyi oyunculardan biri. Onunla yan yana oynama fırsatı inanılmaz çünkü en iyi oyuncularla oynamak istiyorsunuz." yorumunu yaptı.
Manchester United, Bruno Fernandes'i ara transfer döneminde 55 milyon avro bonservis artı 25 milyon avroluk başarıya bağlı ek ödeme karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer etmişti.
Portekizli orta saha oyuncusu, İngiliz kulübüyle bu sezon çıktığı 9 maçta 3 gol kaydetti.
Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.
Yerli oyunculara ‘bonservis ödememe' kararı alan Fenerbahçe, bu prensibini milli yıldız için bozacak. Emre Belözoğlu'nun çok istediği İrfan Can Kahveci için Kanarya, tüm imkanlarını seferber edecek. Satışı düşünülen bazı oyunculardan gelecek para genç yıldız için kaynak olarak kullanılacak. Kahveci'nin kararı “ya Fenerbahçe ya Avrupa” şeklinde.
Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'den 30 milyon euro kazanacak! Arap basını, Sarı-Kırmızılı takımın Younes Belhanda ve Feghouli için toplamda 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini yazdı. Maaşlarıyla birlikte toplam 30 milyonluk bir rakam ortaya çıkacak.
Maaş güncellemesi konusunda futbolcularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne, teknik direktör Sergen Yalçın'dan destek geldi.