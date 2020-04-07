Bruno Alves: 'Hava toplarında Ronaldo'dan daha iyiyim'

Parma formasını giyen Alves Ronaldo'ya karşı oynadığı maçlarda hava toplarında daha üstün olan tarafın kendisi olduğunu söyledi.
Ronaldo'nun kendisinden hiç hava topu kazanamadığını söyleyen tecrübeli futbolcu "Ronaldo benden daha teknik ve hızlı olabilir ama hava toplarında bu durum tam tersi" fadelerini kullanndı.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörlük için Laurent Blanc, sportif direktör görevi için ise Ariedo Braida'yı transfer edeceğini yazdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan bölümü için TFF'nin nasıl bir çözüm planı düşündüğü şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan stoperleri markaja alan yönteimin öncelikli hedefleri Atalanta'lı Palomino ve Schalke'li Stambouli. İki yıldızın da menajerleriyle temasa geçildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yaptırdığı son koronavirüs testinin sonucu belli oldu.
Beşiktaş'ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sosa ve Novak ile prensip olarak anlaşmış durumdayız." dedi.