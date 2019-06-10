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10 Haziran 2019 Pazartesi 20:07 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 20:11

Bruma transferinden Galatasaray'a rakip çıktı

Bruma transferinden Galatasaray'a rakip çıktı

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun yerine kadroda katılacağı yönünde söylentiler olan Bruma için iki takımın devrede olduğu kaydedildi.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre PSV Eindhoven ve Galatasaray, Portekizli oyuncunun transferi için temaslarda bulundu.

PSV Eindhoven'da teknik direktör Mark van Bommel'in, Hirving Lozano ve Steven Bergwijn'in ayrılık ihtimaline karşı Bruma'nın ismini yönetime verdiği kaydedildi.

"GALATASARAY'DAN BİR TALEP OLDU"

Bruma, Mart ayında yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan bir talep oldu ancak ayrılığı düşünmedim ve takımda kaldım" açıklamasını yapmıştı.

Galatasaray'dan 15 milyon euroya transfer olduğu RB Leipzig'de istediği performansı sergileyemeyen 24 yaşındaki oyuncu, 27 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı verdi.

(Sporx)

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