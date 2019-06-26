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Bruma, PSV Eindhoven'da

Bruma, PSV Eindhoven'da

Galatasaray’ın da istediği Bruma, 15 milyon Euro karşılığında PSV Eindhoven’a transfer oldu.

Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'in satış listesine koyduğu Portekizli Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Porto ile de görüşmelerini sürdüren Bruma'nın menajeri Bale, "Bruma tercihini yaptı ve PSV'yi seçti. Bruma bugün (Çarşamba) Hollanda'ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak" dedi.

PSV Eindhoven Basın Sözcüsü Thijs Slegers ise Bruma transferi hakkında, "Şu anda görüşmelerimiz sürüyor, Bruma hem teknik ekibimizin istediği bir oyuncun hem de kulübün transfer stratejileri de uyumlu. Şu anda görüşüyoruz ve resmi imzalar atılmadan bu transfer hakkında herhangi bir açıklama yapmayacağım" şeklinde konuştu.

Hollanda'nın yerel gazete muhabirlerinden Rik Elfrink ise twitter hesabından yaptığı paylaşında, PSV İdari Direktörü Peter Fossen ile Bruma'nın bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı.

Galatasaray'ın bir süre ilgilendiği Bruma için Leipzig kiralık tekliflerini reddedince süreç askıya alınmıştı. Porto'nun 10 milyon euro bonservis bedeli önerdiği Bruma için PSV'nin 15 milyon euroya transfere nokta koyduğu konuşuluyor.

(Sporx)

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