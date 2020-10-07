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aksam.com.tr
  • 07 Ekim 2020 Çarşamba 15:11
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Bruma: 'G.Saray ve bir Türk kulübü beni istedi'

Bruma: 'G.Saray ve bir Türk kulübü beni istedi'

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Sporx

Olympiakos'a transfer olan Bruma, Türkiye'den Galatasaray da dahil olmak üzere iki takımdan transfer teklifi aldığını açıkladı.

Transferin son günün PSV Eindhoven'a imza atan Bruma'dan sürpriz bir Galatasaray itirafı geldi.

PSV'den ayrılmak istemediğini ancak yeni teknik direktör Schmidt'in kendisini kadroda düşünmediğini ifade eden Bruma, transferin bitimine iki gün kala Galatasaray'ın da içerisinde olduğu 4 farklı takımdan teklif aldığını ifade etti.

Biri Galatasaray olmak üzere Türkiye'den iki takımdan teklif aldığını ifade eden Bruma, "PSV'den ayrılma gibi bir düşüncem yok ancak teknik direktör Schmidt'in kadro planlaması ile ilgili başka düşünceleri vardı. Transferin son iki gününde Galatasaray da Türkiye'den iki teklif aldım ancak Olympiakos, PSV ile anlaşma şartları çok daha pozitifti ve benim açımdan da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmam tercih sebebi oldu" şeklinde konuştu.

Transferi dönemi boyunca Henry Onyekuru ile ilgilenen ve yıldız futbolcuyu Monaco'dan kiralamak için uğraşan ancak istediği sonucu alamayan Galatasaray Yönetimi, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'den Garry Rodrigues için de temasta bulunmuştu.

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