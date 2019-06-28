Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7729
  • 6,574
  • 262.418
  • 95.827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bruma, 15 milyon Euro karşılığında PSV Eindhoven'a transfer oldu

Bruma, 15 milyon Euro karşılığında PSV Eindhoven'a transfer oldu

Bruma, 15 milyon Euro karşılığında PSV Eindhoven'a transfer oldu

Adı Galatasaray’la da anılan Bruma, 15 milyon Euro karşılığında PSV Eindhoven’e transfer oldu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Armindo Bruma, yeni sezonda Eredivisie'de top koşturacak.

Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven, RB Leipzig'in Portekizli yıldızını transfer ettiğini duyurdu. PSV Eindhoven'a 15 milyon euro'ya transfer olan Bruma, Mateja Kezman'ın rekorunu kırdı ve Hollanda ekibinin en pahalı transferi oldu.

RB Leipzig'de iki sezon forma giyen 24 yaşındaki kanat, geçen sezon 27 resmi maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

2013 yazında Sporting Lizbon'dan 10 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olan Bruma, 2017 yazında 12,5 milyon euro'ya Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Neslihan Atagül, Büşra Develi ve Fulya Zenginler'den flaş karar!
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!
Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Rusya 24 televizyonuna demeç veren Şugayev, ´Türkiye tarafından S-400´ler lehine bir seçim yapıld

Son Dakika... Rusya´dan Kritik S-400 Açıklaması! Tarih Verdiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünya ile ilgili az bilinen şaşırtıcı gerçekler

Ustanın en çok dikkat ettiği şey: 'Başkası yolun kenarına çektirir, bu kazaya sebep olur'