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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 23:25
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  • 17 Mart 2020 Salı 23:25

Brooklyn Nets'te 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Brooklyn Nets'te 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA'den hastalık haberleri gelmeye devam ediyor. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi. İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

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