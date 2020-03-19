  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Mart 2020 Perşembe 22:49
  • |
  • 19 Mart 2020 Perşembe 22:49

Britanya'dan Tokyo Olimpiyatları önlemi

Britanya'dan Tokyo Olimpiyatları önlemi

Paylaş

Büyük Britanya Olimpiyat Komitesi (BOA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin karar alma sürecini desteklediklerini ancak sporcularının sağlığını tehlikeye atmayacaklarını belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), Kovid-19'un "küresel salgın" ilan edilmesine rağmen Tokyo 2020'nin planlandığı gibi 24 Temmuz'da başlaması konusundaki kararlılığını yinelemesi sonrası, BOA'dan açıklama geldi.

BOA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek için uyulması gereken kuralların, sporcuların hazırlık ve kota süreçlerini zorlaştırdığı hatırlatılarak, "Devam eden karar alma sürecini destekliyoruz ve gereken katkıyı sunmaya hazırız. Bununla birlikte sporcular ya da delegasyondaki herhangi birinin sağlığını, hiçbir koşulda tehlikeye atmayacağımızın bilinmesini istiyoruz." denildi.

Daha önce İspanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Alejandro Blanco, sporcuların düzenli antrenman yapamadığını aktararak oyunların bu koşullarda düzenlenmesinin eşitsizliğe yol açacağını savunmuş, IOC Üyesi Hayley Wickenheiser ise takvimin değiştirilmemesi yönündeki ısrarın "duyarsızlık ve sorumsuzluk" olduğunu söylemişti.

Kadınlar sırıkla atlama olimpiyat şampiyonu Katerina Stefanidi ve heptatlon dünya şampiyonu Katarina Johnson-Thompson da Kovid-19 krizi yüzünden çalışmalarına odaklanamadıklarını ifade etmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Maaşından kesintiye gitti

title

Koronavirüs nedeniyle sözleşmeleri futbolcuların sözleşmesini feshetti

title

Ahmet Ağaoğlu: "Devlet ne derse uyarız"

Bakan Kasapoğlu 'ndan önemli açıklama

SPOR GÜNDEMİ

Türkiye'de ligler ertelendi! İşte son durum...
Türkiye'de ligler ertelendi! İşte son durum...

Türkiye'de ligler ertelendi! İşte son durum...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.

İsviçre'de ilginç olay: Tüm takımı yolladı!
İsviçre'de ilginç olay: Tüm takımı yolladı!

İsviçre'de ilginç olay: Tüm takımı yolladı!

Koronavirüs salgını etkisini her yerde olduğu gibi futbolda da göstermeye devam ediyor. Spor müsabakalarını da etkileyen ve birçok ligin ertelenmesine sebep olan salgının yoğun bir şekilde görüldüğü ülkelerden olan İsviçre'de ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sion takımının başkanı Christian Constantin, koronavirüs salgını sonrası tüm takımın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...

Maaşından kesintiye gitti
Maaşından kesintiye gitti

Maaşından kesintiye gitti

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, liglerin ertelenmesiyle mali problemler yaşaması muhtemel kulübüne destek olmak için maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.

NBA kepenk kapatıyor
NBA kepenk kapatıyor

NBA kepenk kapatıyor

NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi.

Ahmet Ağaoğlu: ‘Devlet ne derse uyarız‘
Ahmet Ağaoğlu: ‘Devlet ne derse uyarız‘

Ahmet Ağaoğlu: ‘Devlet ne derse uyarız‘

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Karantidan kaçmaya çalıştı yakalandı
Karantidan kaçmaya çalıştı yakalandı

Karantidan kaçmaya çalıştı yakalandı

İtalyan devi Juventus'un 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Gonzalo Higuain coronavirüs karantinasından kaçıp, memleketi Arjantin'e gitmeye çalışırken polis tarafından yakalandığı iddia edildi

Galatasaray'dan erteleme açıklaması: ‘Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır‘
Galatasaray'dan erteleme açıklaması: ‘Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır‘

Galatasaray'dan erteleme açıklaması: ‘Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır‘

Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.