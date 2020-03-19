Britanya'dan Tokyo Olimpiyatları önlemi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), Kovid-19'un "küresel salgın" ilan edilmesine rağmen Tokyo 2020'nin planlandığı gibi 24 Temmuz'da başlaması konusundaki kararlılığını yinelemesi sonrası, BOA'dan açıklama geldi.
BOA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek için uyulması gereken kuralların, sporcuların hazırlık ve kota süreçlerini zorlaştırdığı hatırlatılarak, "Devam eden karar alma sürecini destekliyoruz ve gereken katkıyı sunmaya hazırız. Bununla birlikte sporcular ya da delegasyondaki herhangi birinin sağlığını, hiçbir koşulda tehlikeye atmayacağımızın bilinmesini istiyoruz." denildi.
Daha önce İspanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Alejandro Blanco, sporcuların düzenli antrenman yapamadığını aktararak oyunların bu koşullarda düzenlenmesinin eşitsizliğe yol açacağını savunmuş, IOC Üyesi Hayley Wickenheiser ise takvimin değiştirilmemesi yönündeki ısrarın "duyarsızlık ve sorumsuzluk" olduğunu söylemişti.
Kadınlar sırıkla atlama olimpiyat şampiyonu Katerina Stefanidi ve heptatlon dünya şampiyonu Katarina Johnson-Thompson da Kovid-19 krizi yüzünden çalışmalarına odaklanamadıklarını ifade etmişti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; TFF Başkanı Nihat Özdemir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarının geleceğinin tartışıldığı toplantıdan erteleme kararı çıktı.
Koronavirüs salgını etkisini her yerde olduğu gibi futbolda da göstermeye devam ediyor. Spor müsabakalarını da etkileyen ve birçok ligin ertelenmesine sebep olan salgının yoğun bir şekilde görüldüğü ülkelerden olan İsviçre'de ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sion takımının başkanı Christian Constantin, koronavirüs salgını sonrası tüm takımın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...
Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in Polonyalı kalecisi Rafal Gikiewicz, liglerin ertelenmesiyle mali problemler yaşaması muhtemel kulübüne destek olmak için maaşında gönüllü olarak kesintiye gittiğini açıkladı.
NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan devi Juventus'un 32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Gonzalo Higuain coronavirüs karantinasından kaçıp, memleketi Arjantin'e gitmeye çalışırken polis tarafından yakalandığı iddia edildi
Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray Kulübü bir açıklama yayımladı.