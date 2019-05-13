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Brighton'da Hughton dönemi sona erdi

Brighton'da Hughton dönemi sona erdi

Premier Lig'de sezonu küme düşme potasının hemen üstünde bitiren Brighton & Hove Albion'da teknik direktör Chris Hughton ile yollar ayrıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da teknik direktör Chris Hughton'un görevine son verildi.

İngiliz kulübü, 2014'ten bu yana takımı çalıştıran 60 yaşındaki İrlandalı teknik direktör Chris Hughton ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Brighton & Hove Albion, Hughton yönetiminde 2017'de tarihinde ilk defa Premier Lig'e çıkmıştı.

Son 23 lig maçında sadece 3 galibiyet alabilen Brighton & Hove Albion, sezonu 17. sırada tamamladı.

(AA)

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