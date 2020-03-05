Brezilyalı eski futbolcunun Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı anlaşıldı.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı.

Paraguay İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki eski futbolcu ile kardeşi Roberto bir golf tesisinde sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan gözaltına alındılar.

La Nacion'un geçtiği fotoğraflara göre Ronaldinho ve kardeşi, kendi adlarının ve bilgilerinin yer aldığı sahte Paraguay pasaportlarıyla ülkeye giriş yaptılar. İki isim kaldıkları otelde tutuluyorlar.

(GOAL)