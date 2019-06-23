Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Brezilya'dan gol yağmuru

Brezilya'dan gol yağmuru

Brezilya'dan gol yağmuru

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) A Grubu'nda Peru'yu 5-0'la geçen Brezilya ve Bolivya'yı 3-1 yenen Venezuela çeyrek finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın A Grubu'nda son maçlar oynandı.

Sao Paulo kentindeki Arena Corinthians'ta oynanan mücadelede Brezilya, 12. dakikada Carlos Casemiro, 19. dakikada Roberto Firmino, 32. dakikada Everton Soares'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda gollerine devam eden Brezilya 53. dakikada Dani Alves, 90. dakikada Willian ile maçı 5-0 kazandı. Brezilya'da 90+4'te Gabriel Jesus penaltı kaçırdı.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda yapılan mücadelede ise maça hızlı başlayan Venezuela 2. dakikada Darwin Machis'in attığı golle öne geçti. 55. dakikada Darwin Machis skoru 2-0'a taşıdı. Bolivya 82. dakikada Leonel Justiniano ile skoru 2-1'e getirdi. Maçta son sözü 87. dakikada Josef Martinez söyledi ve Venezuela müsabakadan 3-1 galip ayrılarak grubu ikinci sırada tamamladı.

Grubu 3. sırada bitiren Peru'nun çeyrek finale çıkıp çıkmayacağı diğer gruplardaki maçların sona ermesiyle belli olacak.

B Grubu'nda bugün TSİ 22.00'de Katar ile Arjantin ve Kolombiya ile Paraguay karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...

Binali Yıldırım´a büyük övgü: Sosyal medyada mesaj yağdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eski halı ve kilimlerle kendi "halı saha"larını yaptılar

10 yaşında 914 metrelik zirvede!