  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 14:33
  • |
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 14:33

Brezilya basını, Lucas Paqueta'nın Beşiktaş'a önerildiğini yazdı

Brezilya basını, Lucas Paqueta'nın Beşiktaş'a önerildiğini yazdı

Paylaş

Beşiktaş'ta transferle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken dün de Brezilya basınından bir haber ortaya atıldı. Milan'ın geçen sezon başında 38.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Paqueta'nın yarım sezonluk maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu gözden çıkarttığı öne sürülürken futbolcunun Beşiktaş'a önerildiği konuşuluyor.

Bu sezon 14 maçta sadece 1 asist yapan Brezilyalı 10 numara için teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor. İtalyan ekibinin İbrahimoviç ve Kjaer transferlerinin ardından ödemelerle ilgili önlem almak istediği bilinirken oyuncuyla ilgili olarak siyah-beyazlılar dışında G.Saray'ın da devreye girebileceği konuşuluyor.

11 MAÇTA 2 GOL

Brezilya Milli Takımı'nda da 11 kez görev alan başarılı oyuncu bu süreçte iki kez rakip fileleri sarsmayı başarmıştı. Paqueta 2018 yılında Brezilya temsilcisi Flamengo forması ile 10 gol atarak İtalyan kulübünün dikkatini çekmişti.

DORUKHAN KALIYOR

Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzatıyor. Siyah-beyazlılar, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varırken genç yıldıza yıllık 1 milyon Euro ödeneceği öğrenildi. Bilindiği üzere sezon başında İtalya'nın Udinese kulübü oyuncu için cazip bir teklifte bulunmuştu. Kara Kartal sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen yıldızını elinden kaçırmamak adına bu hamleyi yaparken 23 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 lig maçında 484 dakika süre alabildi.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu sesleri

title

Mustafa Cengiz: Arda Turan transferinde bize intikal eden bir şey yok

title

Antalyaspor, Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı

Brezilyalı Efsane Ronaldo´dan Enes Ünal´a Övgü Dolu Sözler

SPOR GÜNDEMİ

Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı
Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı

Ve Mustafa Cengiz, Arda Turan'ı açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemden düşmeyen Arda Turan transferiyle ilgili konuştu.

Sinan Gümüş Süper Lig'e geri döndü
Sinan Gümüş Süper Lig'e geri döndü

Sinan Gümüş Süper Lig'e geri döndü

Transferin hızlı takımlarından Antalyaspor, Genoa’dan Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.

Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor
Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor

Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor

İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Moses-Inter haberlerinin sır perdesi aralandı
Moses-Inter haberlerinin sır perdesi aralandı

Moses-Inter haberlerinin sır perdesi aralandı

Şu sıralar hakkında Inter iddiaları oraya atılan Victor Moses için menajer oyunları devreye girdi.

Bitti bu iş! Yeni sezonun yeni aslanları
Bitti bu iş! Yeni sezonun yeni aslanları

Bitti bu iş! Yeni sezonun yeni aslanları

Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Emre Kılınç’ın da sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı belirtildi.

Transfer bombası patlıyor: Ne önderseniz kabul
Transfer bombası patlıyor: Ne önderseniz kabul

Transfer bombası patlıyor: Ne önderseniz kabul

Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Cimbom'dan 17'lik golcü için 500 bin TL'lik teklif
Cimbom'dan 17'lik golcü için 500 bin TL'lik teklif

Cimbom'dan 17'lik golcü için 500 bin TL'lik teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren ve geleceğe yönelik hamlelere yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.