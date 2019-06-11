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  • Brendan Rodgers'tan Hasan Ali Kaldırım'a büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olurdu
11 Haziran 2019 Salı 14:31 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 14:37

Brendan Rodgers'tan Hasan Ali Kaldırım'a büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olurdu

Brendan Rodgers'tan Hasan Ali Kaldırım'a büyük övgü: Dünyanın en iyilerinden olurdu

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig ekibi Leicester City'in menajeri Brendan Rodgers'tan övgü dolu sözler geldi.

EURO 2020 grup maçlarını yorumlayan Leicester teknik direktörü Brendan Rodgers'tan da Hasan Ali'ye övgü geldi.

Rodgers, bir TV'de Türkiye - Fransa maçı özeti sırasında Hasan Ali'nin performansı için "Benim için sürpriz değildi. Hak ettiği yerde olamamış bir oyuncu. Premier Lig'de olsaydı dünyanın en iyileri arasında kendisinden bahsediyor olurduk" sözlerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 müsabakada 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)

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