Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7306
  • 6,5266
  • 258.37
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Boyd'un engeli taksit

Boyd'un engeli taksit

Boyd'un engeli taksit

Boyd ile anlaşan Beşiktaş 3 milyon euroluk bonservis bedelini taksitle ödemek istiyor.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, A.Gücü forması altında etkili bir performans sergileyen Boyd ile prensip anlaşmasına vardı. Bonservis konusunda Portekiz ekibi Guimaraes ile görüşmeler devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, 3 milyon euroluk bonservis bedelini taksitle ödemek istiyor. Portekizliler peşinatı yüksek istiyor. MLS’den 2 kulübün devreye girmesi pazarlıkların kızışmasına neden oldu. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.  Boyd, 24 yaşında ve kanat forvet mevkinde forma giyiyor. Tyler Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giydiği 14 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Tyler Boyd’un kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlilik bu yaz 
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
<p>Bazen olana bitene anlam veremeyiz :)</p>

Allah´ım, Neydi Günahım?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

23 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler

Oy verme işlemi sona erdi