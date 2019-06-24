Boyd'un engeli taksit

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, A.Gücü forması altında etkili bir performans sergileyen Boyd ile prensip anlaşmasına vardı. Bonservis konusunda Portekiz ekibi Guimaraes ile görüşmeler devam ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, 3 milyon euroluk bonservis bedelini taksitle ödemek istiyor. Portekizliler peşinatı yüksek istiyor. MLS’den 2 kulübün devreye girmesi pazarlıkların kızışmasına neden oldu. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Boyd, 24 yaşında ve kanat forvet mevkinde forma giyiyor. Tyler Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giydiği 14 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Tyler Boyd’un kulübüyle 2020’ye kadar sözleşmesi devam ediyor.