Boyd Rize'ye

AKŞAM
Beşiktaş, bu teklifi kabul etti. Boyd ikna edilirse imzalar kısa süre içinde atılacak.
Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.
Gurbetçi avına çıkan Aslan, listesini belirledi. Cim-Bom, Schalke 04’ten Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan, Sassuolo’da forma giyen sol bek Mert Müldür ve Willem II’de top koşturan orta saha Görkem Sağlam’la ilgileniyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, erteleme kararıyla ilgili AKŞAM’a konuştu: “Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzon’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Orada acı bir deprem olmuş. Biz böyle uygun gördük.”
Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın oturdu. Dün Vodafone Park’a gelen 47 yaşındaki çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı...
Beşiktaş’ta eleştirilen isimlerin başında gelen Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolcusu... Ozzie’nin sezon sonuna kadar Feyenoord forması giymesi bekleniyor.
İTALYAN basını Fenerbahçe’nin daha önce anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’in transferinin resmiyete döküldüğünü duyurdu.
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, F.Bahçe’den Alper Potuk’la anlaşmasının ardından şimdi de Tyler Boyd için Beşiktaş’a teklifte bulundu.