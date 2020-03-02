Boyd kulübeye

SPOR GÜNDEMİ

'Bu bütçe ile çalışmam' 'Bu bütçe ile çalışmam' Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım' '1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım' Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Bu kez Muriç de kurtaramadı Bu kez Muriç de kurtaramadı Süper Lig’de Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe’de bu istatistik de son buldu. Bu kez Muriç de takımını kurtaramadı.

'Come to Beşiktaş Balo' 'Come to Beşiktaş Balo' Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

Sergen Yalçın: 'Sezon sonu gönderin' Sergen Yalçın: 'Sezon sonu gönderin' Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında ilk 11'de şansı verdiği ancak performansını beğenmediği ABD’li Tyler Boyd’un kalemini kırdı...