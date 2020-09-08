Boston Celtics ve Los Angeles Clippers, NBA play-off yarı final serisinde öne geçti

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı Cimbom'un alamadığı golcüyü Bandırmaspor kaptı TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.

Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş Yeni takımı belli gibi! Meğer F.Bahçe değilmiş Beşiktaş'ın genç kartalı Dorukhan Toköz, bir siyah-beyazlı kulüpten başka bir siyah-beyazlı kulübe doğru kanatlanmak üzere.

Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı Kenan Karaman geliyor! Transferi kendisi açıkladı Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Yeni adresi açıklanıyor! Güle güle Dirar Yeni adresi açıklanıyor! Güle güle Dirar Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı Fenerbahçe'den Beşiktaş'a golcü çalımı Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, neredeyse tüm mesaisini forvet transferine harcıyor. Bir süredir Eran Zahavi'yi gündeminde tutan Sarı-Lacivertliler, rotayı sürpriz şekilde Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ze Luis'e kırdı.