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  3. Boston Celtics, Gordon Hayward'ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs'ü 135-115 yendi

Boston Celtics, Gordon Hayward'ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs'ü 135-115 yendi

Boston Celtics, Gordon Hayward'ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs'ü 135-115 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, all-star oyuncusu Gordon Hayward'ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs'ü 135-115 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, San Antonio Spurs deplasmanından 135-115 galip ayrıldı ve üst üste 7. karşılaşmasını kazandı.

Celtics'i galibiyete, 30 sayı, 7 ribaunt üreten Jaylen Brown ve 26 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Kemba Walker taşıdı. Spurs'te DeMar DeRozan 22, Patty Mills 20 sayı kaydetti.

Maç öncesi 20,3 sayı, 7,9 ribaunt, 4,6 asist ortalamaları bulunan Celtics oyuncusu Gordon Hayward, 2017-18 sezonundan sonra bir talihsizlik daha yaşadı.

2017-18 sezonunun açılış gününde sol ayak bileği kırıldığı için sahalardan bir yıl uzak kalan 29 yaşındaki basketbolcunun sol eli, ilk yarıda Spurs'ten LaMarcus Aldridge ile çarpıştığı pozisyonda kırıldı.

- Sonuçlar

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 115-135

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 110-115

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 114-108

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 122-138

Chicago Bulls-Houston Rockets: 94-117


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