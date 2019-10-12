Bosna Hersek'ten farklı galibiyet

Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Bosna Hersek'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bosna Hersek'e galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Izet Hajrovic, 37 (penaltı) ve 58'inci dakikalarda Miralem Pjanic ve 73'üncü dakikada Armin Hodzic kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü ise 79'uncu dakikada Joel Pohjanpalo attı.

EDIN VISCA SAKATLANDI!

Bosna Hersek'te forma giyen Başakşehir'li Edin Visca, karşılaşmanın 18'inci dakikasında sakatlanarak yerini Izet Hajrovic'e bıraktı.

Gruptaki yedinci maçında üçüncü galibiyetini alan Bosna Hersek, puanını 10 yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi. Üst üste ikinci maçından da puan alamayan Finlandiya ise 12 puanla ikinci sırada kaldı.

Bosna Hersek, J Grubu'ndaki 8'inci maçında Yunanistan deplasmanına konuk olacak. Finlandiya ise Ermenistan'ı ağırlayacak.

J GRUBU'NDA PUAN DURUMU

İtalya (1 maçı eksik): 18

Finlandiya: 12

Bosna Hersek: 10

Ermenistan (1 maçı eksik): 9

Yunanistan (1 maçı eksik): 5

Liechtenstein (1 maçı eksik): 1