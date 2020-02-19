Borussia Dortmund'un yeni transferi Erling Haaland durdurulamıyor

Borussia Dortmund´un devre arası transfer döneminde Avusturya Ligi takımı Salzburg´dan kadrosuna kattığı Erling Haaland, Alman ekibi ile göstermiş olduğu performans ile tarih yazmaya devam ediyor.

19 yaşındaki Norveçli golcü, dün gece Borussia Dortmund´un sahasında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain´i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımını attığı 2 golle galibiyete taşıyan isim oldu. Haaland, böylece aynı Şampiyonlar Ligi sezonunda iki farklı takımla (Salzburg -Borussia Dortmund) gol atan ilk oyuncu da oldu. Haaland´ın şu ana dek Şampiyonlar Ligi´nde çıktığı 7 karşılaşmada 10 golü bulunuyor. Norveçli futbolcu aynı zamanda Bayern Münihli Lewandowski ile UEFA Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveyi paylaşıyor.

SALZBURG´DA DİKKAT ÇEKTİ, DORTMUND´A TRANSFER OLDU

Futbol kariyerine Norveç 3´üncü Lig ekibi Bryne FK ile başlayan Erling Haaland, 2017 yılının Şubat ayında Norveç 1´inci Lig ekibi Molde´ye transfer oldu. Molde´de çıktığı 50 karşılaşmada göstermiş olduğu 20 gol, 6 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çeken Haaland, 2019 yılının ocak ayında 8 milyon Euro bedel karşılığında Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg´a transfer oldu. Erling Haaland´ın dünya futbolunda adından söz ettirmeye başlaması ise Salzburg takımı ile oldu. 19 yaşındaki golcü oyuncu, Avusturya ekibi ile çıktığı 27 müsabakada 29 gol kaydederken 7 de asist yaptı. Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi´nde Salzburg ile çıktığı 6 karşılaşmada ise 8 gol atmayı başardı ve Avrupa´nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Norveçli genç golcü, devre arası transfer döneminde 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund´a transfer oldu.

DORTMUND´DA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Erling Haaland, Borussia Dortmund´da da gollerini atmaya devam ediyor. Norveçli golcü, Borussia Dortmund forması ile şu ana kadar 5 Bundesliga, 1 Almanya Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya çıktı. Haaland, söz konusu 7 karşılaşmada rakip filelere 11 gol göndermeyi başarırken, 1 de asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında da 2 gol kaydetti ve takımını PSG karşısında galibiyete taşıdı. Haaland´ın şu ana dek Şampiyonlar Ligi´nde forma giydiği 7 karşılaşmada 10 golü bulunuyor. Norveçli forvet, attığı 10 gol ile Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveyi Bayern Münih´in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ile paylaşıyor.

NORVEÇ MİLLİ TAKIMI´NDA SORLOTH´UN PARTNERİ

Erling Haaland, Norveç Milli Takımı´nda Trabzonspor´un Süper Lig´de göstermiş olduğu performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncusu Alexander Sörloth ile beraber forma giyiyor. Trabzonspor forması ile şu ana kadar çıktığı 33 karşılaşmada 22 gol atma başarısı gösteren Sörloth´un 6 da asisti bulunuyor. 24 yaşındaki golcü, Norveç Milli Takımı ile şu ana dek çıktığı 22 müsabakada rakip filelere 6 gol atmayı başardı. Haaland ise 2015 yılında alt yaşlarından itibaren oynamaya başladığı Norveç Milli Takımı´nda 2 kez forma giydi.