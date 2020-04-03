Borussia Dortmund'dan örnek hareket

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceği duyuruldu.
Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor...
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbolda Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor... Damien Comolli'nin istifasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini açıklayan başkan Ali Koç, yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, iki hafta önce Barcelona'da da görev yapan İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" notunu düştü.
Beşiktaş'ın almak için nabız yokladığı Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora soktu…
Koronavirüs salgını sebebiyle evden çıkamadıklarını söyleyen Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, "Kulüple ilgili her şeyi özledim. Bir futbolcu için en büyük motivasyon maç oynamaktır. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Takım arkadaşlarımı çok özledim" dedi.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.
TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.