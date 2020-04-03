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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 21:21
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 21:24

Borussia Dortmund'dan örnek hareket

Borussia Dortmund'dan örnek hareket

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceği duyuruldu.

Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi.

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Borussia Dortmund'dan örnek hareket
Borussia Dortmund'dan örnek hareket

Borussia Dortmund'dan örnek hareket

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