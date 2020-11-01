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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 00:20
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Borussia Dortmund'a galibiyeti Hummels'in golleri getirdi

Borussia Dortmund'a galibiyeti Hummels'in golleri getirdi

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Almanya Ligi'nin 6. haftasında Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld'i deplasmanda 2-0 yendi. Konuk ekibin gollerini Mats Hummels attı.

Almanya'da şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld engelini 2 golle aştı. Takımın golcü ismi Erling Haaland'ın dizindeki sakatlık nedeniyle oynamadığı maçta goller Mats Hummels'ten geldi.

Konuk eki, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 2. yarısında golleri buldu. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında ilk olarak Mats Hummels, Thomas Meunier'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altı pas ön çizgisi üzerinde kafayı vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

71. dakikada Marco Reus'un ceza sahası sağ yan çizgisi yakınından ortasını Hummels bir kez dafa kafayla ağlara gönderdi.

Corona virüs testi pozitif çıkan Emre Can'ın da kadroda olmadığı maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, sahadan 20 galip ayrıldı.

Üst üste 4. ve bu sezon 5. maçını kazanan Borussia Dortmund, puanını 15'e çıkardı. Üst üste 4. maçını da kaybeden Bielefeld ise 3 puanda kaldı. 

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