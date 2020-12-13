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aksam.com.tr
  • 13 Aralık 2020 Pazar 17:08
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Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'yi gönderdi

Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'yi gönderdi

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Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, konuk ettiği Stuttgart'a sürpriz şekilde 5-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verildi.

Sahasında Stuttgart'a 5-1 mağlup olan Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

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