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  3. Borussia Dortmund teknik direktör Favre'nin sözleşmesini uzattı

Borussia Dortmund teknik direktör Favre'nin sözleşmesini uzattı

Borussia Dortmund teknik direktör Favre'nin sözleşmesini uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'nin 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna dek uzatıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli teknik direktör  Favre'nin sözleşmesinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Borussia Dortmund'un üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Favre'nin  beklentilerini yüzde 100 karşıladığını belirterek, geleceği birlikte inşa  istediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Favre ise sarı-siyahlı ekiple yapıcı ve başarılı iş  birliğini sürdürecek olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezonun başında Borussia Dortmund'un  başına geçmiş, sarı-siyahlılar ligi Bayern Münih'in 2 puan (76) gerisinde ikinci  sırada tamamlamıştı.

(AA)

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