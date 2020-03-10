Borussia Dortmund-Schalke maçı seyircisiz oynanacak

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Ruhr derbisinin de Kovid-19 salgınından etkilendiğine işaret edilerek, Dortmund Belediyesinin Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın tavsiyesine uyarak sarı-siyahlı ekibin Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmayı seyircilerin izlemesine izin vermeme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, müsabaka için bilet alan seyircilerin paralarının geri ödeneceği kaydedildi.
Bundesliga'nın 26. haftasında 16 Mart Pazartesi günü Werder Bremen ile Bayer Leverkusen arasındaki karşılaşmanın da seyircisiz oynanacağı aktarıldı.
Wolfsburg Kulübünden yapılan açıklamada da UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Mart Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynanacak karşılaşmaya koronavirüs sebebiyle seyircilerin alınmayacağı ifade edildi.
Öte yandan, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de bugün yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinliklerin 18 Nisan'a kadar yasaklandığını, buna spor etkinliklerinin de dahil olduğunu belirtmişti.
Böylelikle Bavyera eyaletinin Bundesliga'daki temsilcileri Bayern Münih ve Augsburg'un yapacağı karşılaşmalar, söz konusu tarihe kadar seyircisiz oynanacak.
Daha önce yarın Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Köln'ü konuk edeceği erteleme maçının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.
A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Beşiktaşlı gözlemciler den Jeroen Zoet'a tam not
Galatasaray yönetimi, Sivasspor maçında çalınan penaltı için MHK'den açıklama istedi. VAR protokolüne göre hakemlerin ancak görmediği pozisyonlar için çağrıldığını hatırlatan sarı-kırmızılılar MHK'ye yaptıkları başvuruda, protokol ihlali iddiasında bulundular. Pozisyonun, Kalkavan'ın önünde olduğu, hakemin 'devam kararı' vermesi sonrasında oyunun devam etmesi gerektiği belirtildi.
İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.
UEFA, koronavirüs sebebiyle EURO 2020'nin planlamasında değişiklik yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.