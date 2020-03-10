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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 18:34
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  • 10 Mart 2020 Salı 18:34

Borussia Dortmund-Schalke maçı seyircisiz oynanacak

Borussia Dortmund-Schalke maçı seyircisiz oynanacak

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasındaki Ruhr derbisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Ruhr derbisinin de Kovid-19 salgınından etkilendiğine işaret edilerek, Dortmund Belediyesinin Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın tavsiyesine uyarak sarı-siyahlı ekibin Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmayı seyircilerin izlemesine izin vermeme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, müsabaka için bilet alan seyircilerin paralarının geri ödeneceği kaydedildi.

Bundesliga'nın 26. haftasında 16 Mart Pazartesi günü Werder Bremen ile Bayer Leverkusen arasındaki karşılaşmanın da seyircisiz oynanacağı aktarıldı.

Wolfsburg Kulübünden yapılan açıklamada da UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Mart Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynanacak karşılaşmaya koronavirüs sebebiyle seyircilerin alınmayacağı ifade edildi.

Öte yandan, Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder de bugün yaptığı açıklamada, 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinliklerin 18 Nisan'a kadar yasaklandığını, buna spor etkinliklerinin de dahil olduğunu belirtmişti.

Böylelikle Bavyera eyaletinin Bundesliga'daki temsilcileri Bayern Münih ve Augsburg'un yapacağı karşılaşmalar, söz konusu tarihe kadar seyircisiz oynanacak.

Daha önce yarın Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Köln'ü konuk edeceği erteleme maçının seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

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