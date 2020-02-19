Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın golleriyle PSG'yi mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain karşılaştı. Signal Iduna Park'taki karşılaşmayı ev sahibi ekip Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 kazandı.

Borussia Dortmund'un çılgın golcüsü Haaland, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 10 gol atarak muhteşem bir performansa imza atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu güne kadar 27 eleme turu maçına çıkan PSG, gol atma geleneğini bu maçtada sürdürdü.

Signal Park'ta ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 69. dakikasında Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole PSG'nin cevabı gecikmedi ve Kylian Mbappe'nin 'al da at' dediği pası geri çevirmeyen Neymar, 75. dakikada skoru eşitledi: 1-1. Müthiş tempoda oynanan karşılaşmanın 77. dakikasında Borussia Dortmund, Haaland'ın 77. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle bir kez daha öne geçti: 2-1. Temposu düşmeyen maçın 80. dakikasında PSG, beraberliğe çok yaklaştı. Neymar'ın, ceza sahası sol çarprazından çektiği sert şut direkten auta çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Borussia Dortmund, sahasındaki maçta Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti.

Bu eşleşmede turu geçecek takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü Parc des Princes'de oynanacak.