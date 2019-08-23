Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Göztepe’yi 3-0 mağlup etti

TFF'den Emine Bulut için flaş karar

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.