Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 2. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'ün konuğu oldu.
Ev sahibi ekip 29. dakikada Dominick Draxler'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçta Borussia Dortmund, 70. dakikada Jadon Sancho, 86. dakikada Achraf Hakimi ve 90+4. dakikada Paco Alcacer'in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund sezona 2'de 2 yaparak başlarken, Köln ise ikinci mağlubiyetini aldı.
Bundesliga'nın 2. haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında kendi sahasında Göztepe’yi 3-0 mağlup etti
Galatasaray Kulübü, Pizza Pizza ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı.
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.
Dinamik bir '6' numara arayışına çıkan Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Markus Henriksen'le anlaşmaya vardı.