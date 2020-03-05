Borussia Dortmund 16'lık yıldız için kulüp transfer rekorunu kıracak

Borussia Dortmund, Birmingham City'nin 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Jude Bellingham için kulüp transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Borussia Dortmund, Birmingham City'nin 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Jude Bellingham'ın transferi için harekete geçti.

Bild'de yer alan habere göre; Dortmund, Jude Bellingham için 35 milyon euroluk bonservis ücretini gözden çıkardı. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Bellingham'ın transferini mutlaka bitirmek isteyen Dortmund, Jadon Sancho örneğinde olduğu gibi oyuncunun çok büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyor.

Dortmund, Jude Bellingham için ayrıca kulüp rekorunu da kırmaya hazırlanıyor. Son olarak Mats Hummels için 30.5 milyon euro bonservis ödeyen Dortmund, Bellingham ile bu rakamı da aşacak.

Birmingham altyapısından bu sezon başında as takıma çıkan Jude Bellingham, 34 resmi maçta forma giydi ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.

(Sporx)