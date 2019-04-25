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  3. Bonservisi 25 milyon Euro'yu aşan Onyekuru'nun talipleri artıyor

Bonservisi 25 milyon Euro'yu aşan Onyekuru'nun talipleri artıyor

Bonservisi 25 milyon Euro'yu aşan Onyekuru'nun talipleri artıyor

GALATASARAY’IN gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru’nun taliplileri her geçen gün artıyor.

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Sarı-Kırmızılı takım, Nijeryalı oyuncuyu sezon başında Everton’dan 800 bin euroya kiralamıştı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler o dönem çok istemesine rağmen İngiliz kulübü anlaşmaya satın alma opsiyonu koydurmamıştı.

EVERTON, PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ

O nedenle Cim-Bom’un 21 yaşındaki oyuncu ile seneye de yola devam edebilmesi için Everton ile anlaşma yapması gerekiyor. Ancak, bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve Avrupa’nın birçok kulübünün takibinde olan Onyekuru’nun değerinin yükselmesi, İngiliz yöneticierin de bu oyuncu ile ilgili planlarını değiştirmesine ve bonservis bedelinin yükselmesine neden oldu.

FİYATI BİR ANDA ARTTI

Everton’ın daha önce Onyekuru için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü belirtilirken, Marsilya, Monaco, Sevilla, Dortmund ve Brugge gibi ekiplerin devreye girmesiyle rakamın 25 milyon euroyu aştığı öğrenildi.

(Star)

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