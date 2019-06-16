Bologna Ljajic'te devrede

AKŞAM

İtalyan medyasından mercatoweb sitesinde yer alan habere göre; Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini, iyi ilişkiler içinde yer aldığı yıldız oyuncu için bastıracağı yazıldı. Beşiktaş’ın bu teklife nasıl bir cevap vereceği de merakla bekleniyor.

DJIKU GÜNDEMDE

BEŞİKTAŞ, Fransa Ligue 1’den küme düşen Caen’de forma giyen stoper Alexander Djiku’yu transfer gündemine aldı. 24 yaşındaki genç stoper Djiku bu sezon Caen formasıyla 31 maça çıkarken 1 kez de fi leleri havalandırmayı başardı. Görüşmeler bu hafta içinde başlayacak.

GERSON KAÇIYOR!

İTALYAN basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Bologna ve Beşiktaş, Roma’nın 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gerson’u transfer etmek istiyor. Roma’nın geleceği hakkında karar vermesini bekleyen Gerson’un Bologna’ya yakın olduğu ifade ediliyor.

BURAK FORVERTİMİZ OLABİLİR

LECCE Kulübü Başkanı Saverio Sticchi Damiani’den Burak Yılmaz ve Ertuğrul Ersoy’la ilgili fl aş bir transfer açıklaması geldi: Sportif direktörümüz Meluso, Burak Yılmaz ve Ertuğrul Ersoy’u transferleri için çalışıyor. Takıma iki golcü gelecek. Bunlardan bir tanesi Burak olabilir. 2-3 genç futbolcuya da yatırım yapmak istiyoruz.

EDMİLSON LİSTEDE

BEŞİKTAŞ, Katar’ın Al Duhail takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Edmilson’u transfer listesine aldı. 24 yaşındaki oyuncunun 2022’ye kadar kontratı var.