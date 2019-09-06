Boksta Dünya Şampiyonası başlıyor
Erkekler Boks Dünya Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 7-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
Şampiyonada milli sporcular ilk müsabakasına 9 Eylül Pazartesi günü çıkacak.
Başantrenör Reimundo Zamora Nunez yönetimindeki milli takım kafilesi şöyle:
52 kilo: Batuhan Çiftçi
63 kilo: Tuğrulhan Erdemir
69 kilo: Necat Ekinci
75 kilo: Serhat Güler
81 kilo: Bayram Malkan
91 kilo: Berat Acar
91 kilo: Muhammed Aydın