Boateng'e pençe

AKŞAM

ŞAMPİYONLUK için güçlü bir kadro oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş, hücum hattını Kevin-Prince Boateng’le takviye etmek istiyor. İtalyan Sky Sport’un iddiasına göre; Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sassuolo’yla görüşmelere başladı. 32 yaşındaki tecrübeli forvetin 2021 yılına kadar bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibiyle görüşmelerin olumlu ilerlediği öne sürülüyor. Geçen sezonun ilk yarısını İtalyan ekibi Sassuolo’da geçiren Kevin-Prince Boateng, 13 maçta 4 gol atmış, devre arasında kiralandığı Barcelona’da sadece 3 maçta forma şansı bulmuştu.

BURAK YENİDEN GÜNDEM

Boateng’in Beşiktaş’ın gündemine gelmesi, Burak Yılmaz’ın Lecce iddialarını da yeniden alevlendirdi. İtalyan basını, Lecce’nin, Burak’tan vazgeçmediğini ve Beşiktaş’la yeniden görüşeceğini duyurdu. Sportnews.eu, “Lecce, Beşiktaş’ın golcüsünü almak için müzakerelere devam ediyor. Bu transfer gerçekleşirse Lecce tarihinin en prestijli adımlarından biri olacak” diye yazdı.