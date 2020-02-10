Boateng'den samimi açıklamalar: 'Burada 3 yıl kalabilirim'

Beşiktaş'ın yeni transfere Kevin-Prince Boateng, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Boateng, "Listedeki tek eksik Türkiye'ydi. Gaziantep FK maçından sonra kendi kendime 'daha önce gelebilirmişim' dedim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren ve bir gol atan Kevin-Prince Boateng, ilk izlenimi ve son durumla ilgili açıklamalar yaptı. "Harika bir başlangıç oldu" diyen, Boateng, "Daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi. Gol atmak bir oyuncuyu her zaman mutlu eder. Ben bir takım oyuncusuyum. Hem gol attım, hem galip geldik" dedi.

Ljajic'in yerine oyuna alınıp gol attığının hatırlatılması ve "Hangi bölgede oynamayı daha çok seviyorsun?" sorusuna ise Ganalı oyuncu, "10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Kariyerimin belirli dönemlerinde bunu söyledim. Milan haricinde başka takımlarda o pozisyonda oynamadım. Bugünün döneminde 10 numara pozisyonunda oynamak zor. Ancak en rahat hissettiğim en verimli olacağımı düşündüğüm yer 10 numara pozisyonu" yanıtını verdi.

"BURADA 3 YIL KALMAK İSTERİM"

Beşiktaş'la sözleşmen 6 aylık mı, 1.5 yıllık mı' sorusu üzerine Boateng, "Bunu şu anda düşünmüyorum. Burada bulunduğum için mutluyum. Elimden geldiği kadar oynamak ve takıma katkı yapmak istiyorum. Sözleşme gibi konuları düşünürsem, vereceğim katkı az olur. Bir yere gitmek için hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız. Maçtaki (Gaziantep FK) atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce gelebilirmişim' dedim. Burada 3 yıl boyunca kalmak isterim. Son noktada eşime de bazı şeyleri sormam lazım" " ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Türk futbolunda fenomen olduğunun hatırlatılması ve daha önce maçlarını izledin mi?" sorusu için de 31 yaşındaki oyuncu, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Hoca yeni geldi. Ben yeni katıldım. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hem hoca hem de diğer insanlarla bu güven ilişkisini oluşturmak önemli. Hocanın oyunculuk döneminde kulüp için ne kadar önemli olduğunu, sembol olduğunu iyi biliyorum. Hocanın buradaki varlığı kulübü tekrar ayağa kaldırdı ve yukarı taşıdı" yorumunu yaptı.