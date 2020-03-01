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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 08:00
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  • 01 Mart 2020 Pazar 08:00

'Boateng kalsın'

'Boateng kalsın'

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GANA basını, Kevin Prince Boateng’in performansından Beşiktaş’ın memnun olduğunu yazdı.

AKŞAM

Haberin içeriğinde ise; Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetimle görüştüğü ve Boateng’in gelecek sezon da takımda kalmasını istediğine değinildi.

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'Boateng kalsın'
'Boateng kalsın'

'Boateng kalsın'

GANA basını, Kevin Prince Boateng’in performansından Beşiktaş’ın memnun olduğunu yazdı.

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