'Boateng kalsın'

Abdullah Avcı yönetimindeki 19 haftada 1.57 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk 5 maçta 2 ortalama tutturdu. Siyah-Beyazlılar daha fazla şut çekip, topa daha fazla sahip oldu.

Hedef 8'de 8

Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.