Boateng çok net: Hepimiz kaybederiz

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, son günlerde çok konuşulan ırkçılık konusunda açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Boateng, vanityfair.it’e verdiği röportajda, ırkçılıkla ilgili şunları söyledi: “Hepimizin eşit ve aynı tarafta olduğunu göstermeliyiz. Bir gün oğlum gelir de bana okulda renginden dolayı hakarete uğradığını söylerse o gün hepimiz kaybederiz. Irkçığa karşı birleşmeliyiz.”

SERGEN TARİHİ FIRSAT

Öte yandan Beşiktaş’ın eski başkan adaylarından Hasan Arat, “Beşiktaş yöneticisiyle, sporcusuyla özüne dönmek zorunda. Sergen Hoca Beşiktaş için şanstır, Beşiktaş da Sergen Hoca için tarihi fırsattır. Sergen Yalçın, kulübün altyapısından yetişmiş, camiamızın sevdiği bir isimdir” diye konuştu.

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